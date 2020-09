Colombia: Eln chiede al governo di riprendere colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha espresso la sua disponibilità a riprendere i negoziati con il governo di Bogotà e ribadito la sua proposta di un cessate il fuoco tra le parti. Lo ha detto il capo negoziatore dell’Eln Israel Ramirez Pineda, alias Pablo Beltran, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa tedesca “Dpa” da L’Avana, che ha ospitato i negoziati tra le parti, oggi interrotti. “Abbiamo proposto l’adozione di un cessate il fuoco. Abbiamo detto al governo ‘organizziamo un livello di cessate il fuoco che renda possibile gestire la pandemia'. Abbiamo mantenuto questa proposta”, ha detto Beltran. Quanto alla ripresa dei colloqui di pace Beltran ha dichiarato: “Stiamo aspettando che il governo di Bogotà nomini i suoi delegati in modo che possano esserci delle riunioni iniziali riservate per vedere quali sono le aspettative reciproche. Siamo disponibili qui o altrove, l'importante è che iniziamo a valutare le possibilità di rilancio dei negoziati”. (segue) (Mec)