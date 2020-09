Lombardia: Bolognini, Regione in prima fila contro lo spreco alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Combattere lo spreco alimentare è giusto e doveroso nei confronti di chi non può permettersi un pasto tutti i giorni. Regione Lombardia oggi, in questa giornata significativa, conferma e rinnova il suo grande impegno nel sensibilizzare la gente sul valore del cibo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini in occasione della Prima Giornata internazionale della consapevolezza della perdita e dello spreco alimentare, che si celebra oggi. "Regione Lombardia - ha ricordato l'assessore - è impegnata sin dal lontano 2006 in azioni e campagne di sensibilizzazione per il contrasto allo spreco alimentare. Negli anni si è dotata di strumenti normativi adatti ad affrontare al meglio la tematica, come la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo. Politica attuata negli ultimi anni con piani d'azione biennali". (segue) (Com)