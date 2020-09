Lombardia: Bolognini, Regione in prima fila contro lo spreco alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il biennio 2019-2020 - ha spiegato ancora Bolognini - sono stati stanziati da Regione Lombardia 2,5 milioni di euro per la realizzazione di politiche contro lo spreco alimentare. Si tratta di una cifra importante che supera di quasi 1 milione di euro quella prevista dal precedente piano 2017-2018. Nel dettaglio, sono stati finanziati 10 progetti ed enti, tra cui, da citare, quello del Banco Alimentare della Lombardia e della Caritas Ambrosiana. Piani che andranno a sostenere oltre 1.500 strutture assistenziali come mense, comunità o strutture caritative. Grazie a queste iniziative sono state recuperate oltre 20.000 tonnellate di eccedenze e si stima siano state raggiunte circa 300mila persone". "Ritengo doveroso ringraziare - ha concluso l'assessore - volontari, associazioni, enti e tutti coloro i quali danno quotidianamente il loro contributo a quest'opera fondamentale. Regione Lombardia si è impegnata concretamente in questi anni e continuerà a farlo in futuro, collaborando con gli stakeholder sia a livello regionale sia locale. L'obiettivo rimane quello di sensibilizzare la popolazione, soprattutto i bambini e i ragazzi nelle scuole sul tema, in modo da riuscire a raggiungere l'ambizioso 'target' di ridurre lo spreco alimentare del 30% entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030". (Com)