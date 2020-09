G20: Todde (M5s) partecipa a riunione ministeriale su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario allo Sviluppo economico con deleghe sull'energia Alessandra Todde, ha rappresentato l'Italia ieri alla riunione, svoltasi in videoconferenza, dei ministri dell'Energia dei Paesi del G20, che ha concluso l'anno di presidenza dell'Arabia Saudita. Al termine del vertice - riferisce una nota del Mise - è stato approvato dai Paesi membri un comunicato congiunto finale, nel quale è stata sottolineata l'importanza del G20 nel promuovere il dialogo e le sinergie internazionali nel settore dell' energia. Il sottosegretario Alessandra Todde ha esposto la posizione italiana sui vari temi oggetto della riunione, contribuendo anche in veste di membro della troika presidenziale, a facilitare l'adozione della dichiarazione finale, ed ha invitato i ministri dell'Energia dei Paesi del G20 a partecipare alla prossima riunione ministeriale, che sarà ospitata dall'Italia in qualità di presidente di turno per l'anno 2021. (segue) (Com)