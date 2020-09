G20: Todde (M5s) partecipa a riunione ministeriale su energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'Italia - ha dichiarato il sottosegretario Todde - si tratta nel complesso di un ottimo risultato in vista della nostra presidenza del G20 nel 2021. Il comunicato finale - ha proseguito - menziona gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima e il concetto di sviluppo sostenibile in materia energetica. Conferma anche il ruolo chiave delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti, e sottolinea che una ripresa inclusiva e sostenibile per superare la crisi del Covid-19 passerà anche attraverso stimoli agli investimenti in questo settore. L'energia - ha concluso - conferma perciò il suo potenziale inclusivo, che consente di individuare il minimo comun denominatore per un'intesa sul piano globale anche su temi complessi e politicamente delicati. Partendo da queste basi già solide, la presidenza italiana del 2021 si adopererà per promuovere ulteriori convergenze e visioni ancor più ambiziose". (Com)