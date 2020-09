Ambiente: Figliomeni (Fd'I), Campidoglio provveda a manutenzione parco Tor Tre Teste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco di Tor Tre Teste, che affaccia anche nei quartieri Alessandrino e Quarticciolo "è uno dei principali luoghi di incontro e di attività sportiva all'aperto del quadrante est di Roma. È il terzo parco della capitale per estensione e nel panorama ambientale di Roma riveste un'importanza di primo piano per la sua indiscussa bellezza, che però molto spesso è anche al buio e su questo abbiamo chiesto il tempestivo intervento di Areti per ripristinare l'illuminazione pubblica anche sulla strada per consentire di frequentarlo in sicurezza". È quanto afferma in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. "Purtroppo, però - aggiunge - il parco versa in uno stato di totale abbandono e degrado, comprese anche le panchine, quasi tutte danneggiate con parti mancanti e con spuntoni in legno o ferro arrugginito, sovrastate nella maggior parte dei casi dalle sterpaglie che impediscono la seduta. Abbiamo presentato una nuova interrogazione - conclude Figliomeni -chiedendo alla giunta grillina di procedere, in tempi brevi, alla sostituzione delle panchine inutilizzabili e di provvedere alla manutenzione periodica della vasta area verde". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina.(Com)