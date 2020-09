Coronavirus: aumentano i nuovi casi a fronte di 40 mila tamponi in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.648 nuovi casi contro i 1.494 di ieri. I decessi sono 24, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 35.875. Aumentano in maniera rilevante i tamponi effettuati, dai 51.109 di ieri ai 90.185 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende, inoltre, che il totale dei dimessi/guariti è pari a 226.506 (+1.316), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 50.630 (+307). Al momento sono 3.048 i ricoverati con sintomi, 71 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 271 persone, in aumento rispetto ai 264 di ieri. Sono poi 47.311 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (286), il Lazio (209), la Lombardia (203) ed il Veneto (140). Nessuna Regione è a contagi zero. In Molise, Basilicata e Valle d’Aosta si registrano rispettivamente uno, sei ed otto nuovi casi. Otto nuovi casi anche nella provincia autonoma di Bolzano. (Rin)