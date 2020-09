Coronavirus: assessore sanità Sardegna, "piano per l'emergenza pienamente operativo, no ad allarmismi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento complesso in cui il senso di responsabilità dovrebbe prevalere nell'interesse dei cittadini, non manca chi cede alla tentazione di strumentalizzare l'emergenza per farne terreno di scontro politico, alimentando allarmismo e dimostrando di non conoscere nemmeno il piano approvato. Lo afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, in merito al dibattito aperto dalla minoranza sull'emergenza. "Il piano per l'emergenza Covid-19, adottato dalla Sardegna e approvato dal ministero della Salute – spiega Nieddu - prevede un incremento della capacità delle terapie intensive e sub-intensive, con un'attivazione progressiva dei posti letto che vada di pari passo con la necessità di assistere un numero crescente di pazienti". (segue) (Rsc)