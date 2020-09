Infrastrutture: A14, nuovo sopralluogo del Mit sul viadotto del Cerrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nuovo sopralluogo del ministero delle Infrastrutture e trasporti sull'autostrada A14 per verificare l'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza sismica e la stabilizzazione del pendio franoso del viadotto Cerrano. La direzione tecnica del Mit - si legge in una nota - in collaborazione con l'università di Chieti questa mattina ha potuto constatare la validità degli interventi fino ad oggi realizzati e resi necessari, nei mesi scorsi, per contenere quei movimenti franosi che minacciavano la stabilità della struttura e la sicurezza della circolazione. Oggi circa l'80 per cento delle trincee drenanti risulta completato cosi come sono state realizzate 48 barre antifislamento, interventi questi volti a migliorare la risposta sismica della struttura.