Cina-Argentina: telefonata Xi-Fernandez, sostegno reciproco e cooperazione post-epidemia

- Cina e Argentina hanno riaffermato il sostegno reciproco nella lotta contro la Covid-19 e una maggiore cooperazione nell'era post-epidemia. È quanto emerso da una telefonata avvenuta oggi tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il suo omologo argentino Alberto Fernandez. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Xi ha sottolineato che la Cina continuerà a lavorare con la comunità internazionale, inclusa l'Argentina, per promuovere la salute globale. In merito a una ulteriore cooperazione con l'Argentina, Xi ha sottolineato che la Cina si aprirà maggiormente al mondo esterno e promuoverà il nuovo modello di sviluppo economico della "doppia circolazione". "La Cina accoglie più prodotti agricoli di alta qualità dall'Argentina per entrare nel mercato cinese e invita il Paese a partecipare alla terza edizione del China International Import Expo (Ciie)", ha detto Xi. Sia Cina che Argentina sono importanti mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo, che sosterranno fermamente il multilateralismo, ha aggiunto il leader cinese. Da parte sua, Fernandez ha affermato che l'Argentina spera di approfondire la cooperazione bilaterale con la Cina su commercio, investimenti, infrastrutture, finanza, vaccini e altri campi e per promuovere congiuntamente l'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). (Cip)