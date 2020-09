Energia: Arera, dopo forti cali rimbalzo del 15,6 e dell’11,4 per cento per elettricità e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020, con cali del 18,3 e del 13,5 per cento rispettivamente per elettricità e gas, con il rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi arriva il “rimbalzo” per i prezzi dell’energia, che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid. Stando alla nota diffusa oggi dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), per la “famiglia tipo” in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all’ingrosso porta ad un rialzo del 15,6 e dell’11,4 per cento rispettivamente per le bollette dell’elettricità e del gas: per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse), nel 2020 la famiglia tipo beneficia comunque di un risparmio complessivo di circa 207 euro all’anno rispetto al 2019. Nel dettaglio, per l’elettricità la spesa nel 2020 per la famiglia tipo sarà di circa 485 euro, con una variazione negativa del 13,2 per cento rispetto all’anno scorso che corrisponde ad un risparmio di circa 74 euro l’anno. Nello stesso periodo, scrive Arera, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 975 euro, con un calo del 12 per cento a cui corrisponde un risparmio annuale di circa 133 euro. Dopo il crollo dei prezzi registrato nei mercati energetici all’ingrosso nella fase più acuta dell’emergenza Covid, prosegue la nota, la ripresa dei consumi di energia conferma la ripartenza dell’economia in Italia e in Europa, e ha portato ad un graduale rialzo delle quotazioni: l’effetto complessivo risulta particolarmente marcato nei mercati del gas naturale e della Co2 e si è riflesso, conseguentemente, anche nel mercato elettrico. (segue) (Com)