Energia: Arera, dopo forti cali rimbalzo del 15,6 e dell’11,4 per cento per elettricità e gas (2)

- Nel terzo trimestre dell’anno, infatti, il prezzo unico nazionale dell’elettricità risulta pari a circa 42 euro per megawattora contro i 25 dei tre mesi precedenti, con un incremento del 70 per cento: in particolare, nel mese di agosto il dato si è attestato a 40,32 euro. I mercati a termine indicano per il quarto trimestre dell’anno il mantenimento dei livelli correnti di prezzo. Per quanto riguarda il gas, il prezzo a termine rilevato nel mercato all’ingrosso e utilizzato per l’aggiornamento della tutela per il quarto trimestre 2020 risulta in aumento del 96 per cento rispetto al trimestre precedente, riflettendo sia la stagionalità dei consumi sia il miglioramento delle aspettative economiche. Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, nell’energia elettrica l’aumento è legato esclusivamente al rialzo della componente materia energia con un impatto del 15,6 per cento sul prezzo finale della famiglia tipo. Invariati, nel loro complesso, gli oneri generali e le tariffe regolate di rete. Per il gas naturale l’andamento è determinato da un aumento della componente materia prima con un impatto del 12,1 per cento sul prezzo finale della famiglia tipo. “Il sistema energetico sta gradualmente riprendendo le posizioni che aveva prima dell’emergenza Covid”, ha commentato il presidente di Arera Stefano Besseghini “Con la ripresa delle attività produttive e il conseguente aumento della domanda di energia, si sta verificando il prevedibile rialzo dei prezzi in tutta Europa: il quadro generale verrà influenzato, nei prossimi mesi, anche dalle scelte che accompagneranno il Recovery fund, in particolare per il sostegno alle fonti rinnovabili future, che oggi ricadrebbe sulla bolletta”, ha concluso. (Com)