Bielorussia: eurodeputato Verhofstadt (RE), l'unanimità sta uccidendo l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e il Canada impongono sanzioni al presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko "e ai suoi sodali", mentre l'Unione europea non è ancora in grado di decidere. Lo ha scritto su Twitter l'eurodeputato liberale di Renew Europe (RE), Guy Verhofstadt. "L'unanimità sta uccidendo l'Ue", ha aggiunto l'eurodeputato in riferimento al fatto che l'Ue non è riuscita a trovare un accordo sulle sanzioni nell'ultima riunione del Consiglio Affari esteri a Bruxelles. (Beb)