Spagna: Pp, Vox e Cs chiedono a Borrell di fermare missione diplomatica in Venezuela

- I leader del Partito popolare spagnolo (Pp), di Vox e di Ciudadanos (Cs), rispettivamente Pablo Casado, Santiago Abascal e Ines Arrimadas, hanno sottoscritto una lettera indirizzata all'Alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Josep Borrell, affinché blocchi l'invio di una missione diplomatica in Venezuela. L'obiettivo è quello di facilitare il dialogo tra il governo di Nicolás Maduro e l'opposizione per poter giungere a delle "condizioni minime democratiche per lo svolgimento di elezioni. I firmatari, infatti, sostengono sia "aberrante" che si possa parlare di "condizioni minime" per lo svolgimento di elezioni "in un paese devastato, invaso, senza sovranità nazionale e senza lo Stato di diritto" guidato da "un regime criminale". Pp, Vox e Ciudadanos hanno invitato Borrell "a prendere le distanze dalle posizioni e dagli interessi dell'attuale governo spagnolo, i cui membri sono stati e sono alleati ideologici del regime criminale". (Spm)