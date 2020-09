Bielorussia, Nagorno-Karabakh e dissenso interno: Mosca teme l’accerchiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto abbattimento di un aereo militare armeno da parte di un caccia F-16 turco – sostenuto da Erevan e smentito da Ankara – è solo l’ultimo episodio di una “escalation” di tensione che inquieta sempre più gli osservatori russi. La potenziale “rivoluzione colorata” in Bielorussia, l’avvelenamento di Aleksej Navalnyj e il brusco aumento della tensione attorno al Nagorno-Karabakh, infatti, fanno temere agli strateghi del Cremlino lo stringersi di un arco di crisi ormai ai confini ed all’interno del Paese, nel momento in cui mancano meno di 5 settimane alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Un’eventuale vittoria del candidato democratico, Joe Biden, d’altronde potrebbe favorire una netta modifica dell’assetto geopolitico internazionale. In attesa di sapere quale risultato emergerà dalle urne statunitensi, Putin ha sul tavolo diversi dossier complicati da gestire e tutti relativi a paesi tradizionalmente vicini a Mosca. Dopo aver fronteggiato un lungo periodo di proteste interne, prima quelle legate alle elezioni amministrative dello scorso anno e poi quelle più recenti a Khabarovsk, il Cremlino ha osservato, inizialmente mantenendo una certa distanza, le proteste in Bielorussia: i rapporti fra Putin e l’omologo Aleksandr Lukashenko si erano molto raffreddati a causa della vicenda dei presunti contractor russi arrestati a Minsk a una settimana dal voto dello scorso 9 agosto.I mercenari, che sarebbero appartenenti al gruppo Wagner, sono stati accusati di aver tentato di destabilizzare la situazione nel paese. Il Cremlino ha sempre respinto ogni legame con queste persone pur ribadendo che, trattandosi di cittadini russi, si auspica la massima condivisione possibile delle informazioni sulla loro detenzione. Il successivo deterioramento della situazione in Bielorussia, con proteste sempre più accese, ha spinto Lukashenko a più miti consigli e a cercare una mediazione con Putin. Mentre tutto l’Occidente, quindi, ha riconosciuto come illegittime le presidenziali e la conseguente vittoria di Lukashenko, la Russia ha garantito il massimo sostegno alle autorità di Minsk, aprendo una nuova linea di credito da 1,5 miliardi di dollari e dispiegando per un breve periodo un contingente di riservisti al confine fra i due paesi. La Bielorussia è un paese di importanza strategica per Mosca: da anni i due paesi lavorano – con scarsi risultati – a favore di una sempre maggiore integrazione attraverso la cosiddetta Unione statale; è innegabile, inoltre, il ruolo di cuscinetto della Bielorussia che consente alla Russia di non avere le esercitazioni militari della Nato a pochi chilometri dai suoi confini. Il perdurare della crisi a Minsk, per Putin rappresenta un problema, soprattutto perché aumenta sempre di più il credito internazionale nei confronti di Svetlana Thikanovskaya, l’esponente dell’opposizione che è stata anche la principale rivale di Lukashenko alle presidenziali.Dopo l’avvelenamento di Aleksej Navalnyj, il noto oppositore russo intossicato con un agente nervino di classe Novichok lo scorso agosto, non si può escludere una nuova serie di sanzioni da parte dei paesi occidentali. L’utilizzo di un’arma chimica vietata è un motivo sufficiente per imporre delle sanzioni e gli Stati Uniti sfrutteranno il Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act del 1991 cui già hanno fatto ricorso nel 2019 in seguito all’avvelenamento dell’ex agente defezionista Sergej Skripal, avvenuto nel Regno Unito. In quell’occasione Washington decise di colpire sul piano finanziario – alle banche Usa venne impedito di partecipare alle emissioni di debito in valuta estera russo e a non sostenere qualsiasi proposta di aiuti o prestiti del Fondo monetario internazionale – e in termini commerciali, congelando l’export di alcuni beni che avrebbero potuto essere usati per fabbricare armi chimiche o biologiche. Questa volta, la risposta sarà probabilmente più dura. La Casa Bianca potrebbe espandere le restrizioni all'acquisto del debito di Mosca, introdurre nuovi divieti alle banche statunitensi che concedono prestiti ai clienti russi o persino vietare tutte le tratte statunitensi per la compagnia di bandiera Aeroflot.È più difficile, invece, stabilire il quadro delle eventuali sanzioni provenienti dall’Unione europea. Nei rapporti fra Bruxelles e Mosca il punto debole per il Cremlino è sicuramente il gasdotto Nord Stream 2, un progetto praticamente terminato che attraversa il Mar Baltico per il quale sono stati spesi oltre 5 miliardi di dollari. Difficile, tuttavia, che le sanzioni vadano in questa direzione, mentre è più probabile che l’Ue prenda di mira le persone coinvolte nell'avvelenamento o che ne potrebbero trarre beneficio. In tal caso, non sarebbe un grosso problema per il Cremlino: quasi tutti gli alti funzionari russi sono già sottoposti a sanzioni. Una risposta molto più significativa da parte dell'Ue sarebbe il congelamento dei beni per le persone indicate come corrotte nelle indagini di Navalnyj, come richiesto nella recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo. La gravità di queste nuove eventuali restrizioni non è ancora chiara, ma, in ogni caso, qualsiasi nuova misura sembra destinata ad approfondire l'isolamento internazionale della Russia e a provocare danni economici di rilievo al paese.Il nuovo fronte aperto è quello del Nagorno-Karabakh. Dopo mesi in cui si sono registrate diverse recrudescenze e nuovi scontri anche lungo il confine fra Armenia e Azerbaigian, il 27 settembre la situazione si è nuovamente inasprita lungo la linea di contatto nella regione contesa. Il rischio di un’escalation militare è sempre più marcato: entrambi i paesi hanno richiamato i riservisti e le notizie che giungono da ambo le parti – il presunto abbattimento dell'Su-25 armeno, l’arrivo di militanti islamisti e le perdite fra i civili – sono tutt’altro che incoraggianti. Un deterioramento della situazione sarebbe potenzialmente esplosivo per tutto il Caucaso, soprattutto tenendo conto della rete di alleanze che tengono in piedi la – come abbiamo visto – fragile stabilità regionale. In questo dossier la Russia è tradizionalmente vicina all’Armenia, anche se i rapporti fra Mosca e Erevan sembrano essersi raffreddati dall’ascesa al potere di Nikol Pashinyan. Il primo ministro armeno, in carica dal 2018, ha operato un vero e proprio “regime change”, e sta proseguendo la sua attività volta a indebolire l’influenza dell’élite precedentemente al potere, il Partito repubblicano di Serzh Sargsyan, notoriamente vicino al Cremlino. La Russia, tuttavia, ha due basi militari in Armenia – la base 102 dell’esercito, dove sono dislocate forze di terra, a Gyumri, e la 3624 dell’aviazione militare, all’aeroporto di Erebuni, poco lontano dalla capitale Erevan –; circa 4.500 militari russi svolgono attività di guardie di frontiera ai confini fra l’Armenia, l’Iran e la Turchia; e i due paesi fanno parte dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), la medesima alleanza militare. L’Azerbaigian, invece, non fa parte della Csto nonostante la Russia abbia più volte tentato di favorire un “ingresso” di Baku nel blocco militare, anche semplicemente come paese osservatore. Se è pur vero che questa manovra sarebbe stata propedeutica ad aumentare l’influenza russa sul paese caucasico, allo stesso tempo avrebbe potuto ridurre il pericolo di scontri militari con l’Armenia. È chiaro che la Russia non ha alcun interesse a favorire un’escalation militare che, peraltro, comporterebbe un confronto con la Turchia, il più stretto alleato dell’Azerbaigian. Il Cremlino, inoltre, dovrebbe coinvolgere nel conflitto anche gli altri membri del Csto, le repubbliche centro-asiatiche, di certo poco propense a impegnarsi su questo fronte ma che, allo stesso tempo, sarebbero messe alle strette da eventuali pressioni russe.Il fronte di crisi intorno alla Russia, quindi, è abbastanza esteso e potrebbe allargarsi ulteriormente. Il prossimo primo novembre in Moldova, infatti, si tengono le elezioni presidenziali. Ieri Putin ha avuto un colloquio in videoconferenza con l’omologo, Igor Dodon, legato al Partito socialista e fautore negli ultimi anni del riavvicinamento di Chisinau alla sfera russa. Dopo un lungo periodo di interessamento verso Bruxelles, con l’ascesa di Dodon la Moldova è tornata fortemente a rivolgere lo sguardo verso Mosca. Al momento, tuttavia, la rielezione del capo dello Stato in carica il prossimo primo novembre è tutt’altro che scontata: gli ultimi sondaggi, infatti, mostrano che il nuovo presidente potrebbe essere eletto in seguito a un ballottaggio tutt’altro che scontato che vedrebbe scontrarsi Dodon e Maia Sandu, ex premier e candidata filoeuropea. La Moldova per Mosca è un paese fondamentale per la Transnistria, la regione separatista che rappresenta uno degli ultimi conflitti irrisolti in Europa. Nella regione è presente dal 1992 un contingente di peacekeeping russo composto da 1.200 militari, ufficialmente posti a guardia dei consistenti depositi di munizioni lasciati in loco dalle armate sovietiche. Da forza d’interdizione, tuttavia, questo contingente si è trasformato in uno strumento di difesa per le autorità dell’autoproclamata repubblica rispetto alle pretese di Chisinau. Anche se non si tratta di un elevato numero di militari, e che quindi non necessitano di grandi approvvigionamenti, Mosca garantisce il collegamento logistico per consentire la rotazione del personale e, in caso di inasprimento del contesto regionale, poter eventualmente rafforzare le truppe. Un eventuale vittoria di Sandu e delle forze filo europee, quindi, sarebbe un nuovo problema per Mosca, in un’altra area ritenuta strategica per gli interessi del Cremlino.Ben più importante a livello internazionale saranno le elezioni statunitensi previste il prossimo 3 novembre. L’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, nonostante alcune previsioni, è stata tutt’altro che accondiscendente nei confronti del Cremlino. Trump, infatti, è riuscito a superare indenne il cosiddetto “Russiagate” – le presunte interferenze del Cremlino nelle presidenziali Usa del 2016 che avrebbero favorito la vittoria di Trump – e ha anche inasprito la pressione sanzionatoria, oltre a intervenire direttamente in alcuni dossier che vedono il coinvolgimento diretto di Mosca, come il Venezuela e il gasdotto Nord Stream 2. Un fatto certo, tuttavia, è che con Trump alla Casa Bianca il dialogo fra New York e Mosca è rimasto aperto, nonostante non manchino confronti molto aspri, come per esempio quello sulla non proliferazione nucleare. Nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, la Russia ha inviato a New York un aereo con a bordo aiuti sanitari e medicinali, un fatto che non ha precedenti e che mostra la buona propensione di Mosca nei confronti dell’amministrazione statunitense. Proprio la gestione della pandemia, tuttavia, e le proteste innescatesi in seguito alle violenze della polizia nei confronti della comunità afroamericana hanno avuto un serio impatto sulla campagna elettorale di Trump, dato sino all’inizio del 2020 in vantaggio su Biden. Secondo la maggior parte dei sondaggi, tuttavia, l’ago della bilancia ora penderebbe dalla parte del candidato democratico e la crisi economica innescata dalla pandemia potrebbe rivelarsi l’elemento decisivo nelle sorti della corsa alla Casa Bianca. Se parlare con Trump, per Putin, non è stato semplice, ancora più difficile, se non addirittura nullo, potrebbe essere il confronto con Biden, vista anche la dilagante “russofobia” registrata fra le fila del Partito democratico.Una Bielorussia in uno stato di perdurante instabilità; un inasprimento delle sanzioni internazionali per il caso Navalnyj; il rischio di un nuovo conflitto fra Armenia e Azerbaigian, oltre alla perdita della sfera d’influenza sulla Moldova; e, infine, un rapporto quasi nullo con gli Stati Uniti: questo sarebbe uno scenario decisamente negativo per il Cremlino e comporterebbe uno stravolgimento nei rapporti di forza a livello internazionale. La Russia rischierebbe un sempre maggiore isolamento – determinato dal deterioramento dei rapporti con i partner tradizionali europei – oltre a perdere terreno nel confronto con gli “amici-rivali” cinesi. Una situazione decisamente complicata per Putin che, pur avendo incassato la modifica costituzionale che gli consentirebbe di candidarsi a un quinto mandato nel 2024, potrebbe presentarsi all’appuntamento elettorale notevolmente indebolito. A livello interno, il presidente ha assistito a una progressiva erosione dei consensi a suo favore dalle ultime elezioni del 2018, una tendenza determinata anche da alcune misure impopolari ma necessarie (l’aumento dell’età pensionabile e dell’Iva). La politica estera, in passato, è stata un porto sicuro per riacquisire consensi – ne è un esempio la riannessione della Crimea nel 2014 – ma uno scenario internazionale completamente stravolto e con delle criticità in diversi dossier strategici, porrebbe non pochi ostacoli al presidente russo. (Res)