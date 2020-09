Camerun: legali oppositore Kamto, possibile avvio indagine nei suoi confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Camerun potrebbe avviare un'indagine nei confronti del leader dell'opposizione Maurice Kamto, accusato di aver provocato un’insurrezione. È quanto riferito alla “Bbc” uno degli avvocati del politico, Christopher Ndong. “Un gruppo di avvocati di Kamto si è recato presso la delegazione nazionale di Pubblica sicurezza e alla Gendarmeria nazionale per scoprire perché (Kamto) è tenuto agli arresti domiciliari. Ci è stato detto che nei prossimi giorni sarà aperta un'indagine su di lui in base al fatto che ha cercato di provocare un'insurrezione”, ha detto l'avvocato. Kamto era stato fra i promotori di una manifestazione di protesta indetta lo scorso 22 settembre per sollecitare riforme elettorali, una risoluzione della crisi in corso nelle regioni anglofone e le dimissioni del presidente Paul Biya. Kamto non aveva tuttavia potuto partecipare alla manifestazione poiché i servizi di sicurezza lo hanno posto agli arresti domiciliari e da allora non gli è stato permesso di uscire dalla sua abitazione. In precedenza la polizia aveva arrestato 31 membri del Mrc, tra cui anche Kamto, promotore di numerose proteste in passato e per questo già più volte detenuto in passato. Secondo quanto riferito dai media locali, l'oppositore è stato arrestato da poliziotti in borghese che lo hanno prelevato a casa sua, a Yaoundé, per poi essere rilasciato e messo agli arresti domiciliari. Severo critico del presidente Paul Biya, Kamto ha invitato a scendere in piazza domani le opposizioni per chiedere nuovamente le dimissioni del capo dello Stato e l'annullamento delle elezioni regionali da lui indette per il prossimo 6 dicembre. (Res)