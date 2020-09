© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, sarà in visita ufficiale in Italia “fra qualche settimana”. Lo ha annunciato l’ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, durante l’incontro organizzato dall’ambasciata di Tunisia a Roma e dalla Fondazione Craxi per la presentazione del volume di studi "Tunisia, speranza nel Mediterraneo”. (Res)