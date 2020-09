Imprese: Intesa Sanpaolo pubblica relazione non finanziaria consolidata al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha pubblicato la Relazione consolidata non finanziaria al 30 giugno 2020, la rendicontazione semestrale strutturata e organica che presenta, attraverso un set di indicatori quantitativi, un monitoraggio puntuale di progetti e iniziative in ambito Esg (Environmental, social and governance) realizzati dal Gruppo nel primo semestre. Stando al relativo comunicato stampa il documento rendiconta, inoltre, i progressi compiuti nell’ambito degli impegni di sostenibilità assunti dal Gruppo a partire dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra i risultati conseguiti nel primo semestre 2020, caratterizzato dalla crisi legata alla diffusione della pandemia da Covid-19, spicca un nuovo credito a medio e lungo termine per circa 40 miliardi di euro (in crescita rispetto ai 26 registrati nello stesso semestre dell’anno scorso), di cui oltre 18 per finanziamenti ad alto impatto sociale e a sostegno del sistema produttivo durante l’emergenza sanitaria. Si attesta poi ad oltre il 25 per cento la quota di mercato complessiva negli investimenti sostenibili in Italia, con una raccolta netta superiore a due miliardi di euro. Supera i 135 milioni di euro il contributo monetario alla comunità, con un forte incremento rispetto ai 29 milioni registrati nel primo semestre dello scorso anno. Calano poi del 16,5 per cento le emissioni di Co2, per effetto della prosecuzione degli interventi di efficientamento energetico pianificati e del minore utilizzo degli immobili, mentre sono circa 60 mila le persone del Gruppo in smart working per garantire condizioni di lavoro in sicurezza. L’operato del Gruppo durante la crisi sanitaria, prosegue la nota, ha trovato riconoscimento nel miglioramento degli indicatori di soddisfazione della clientela. (Com)