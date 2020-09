© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia oggi crescono i nuovi positivi, + 203 rispetto a ieri, a fronte di 13.791 tamponi effettuati, così come i ricoveri +2 in terapia intensiva e + 9 nei reparti covid, e i decessi, oggi a quota + 3 rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano report diffuso da Regione Lombardia in cui si evidenzia che aumentano di 435 unità anche i guariti dimessi. (Rem)