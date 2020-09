Cultura: Intesa Sanpaolo sostiene prima grande mostra nel Regno Unito su Artemisia Gentileschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è sponsor della prima grande mostra monografica dedicata ad Artemisia Gentileschi e alle sue opere nel Regno Unito, in programma dal 3 ottobre 2020 al 24 gennaio 2021 alla National Gallery di Londra e presentata oggi nella capitale inglese. Stando al relativo comunicato stampa, il sostegno rappresenta un’altra importante tappa dell’impegno della banca nella valorizzazione, conoscenza e diffusione a un vasto pubblico internazionale dell’arte e del talento artistico del nostro paese, dopo quello alla Estorick Collection of Modern Italian Art di Londra e le collaborazioni con il Metropolitan Museum di New York, l’Hermitage di San Pietroburgo e con numerose altre istituzioni artistiche internazionali. La mostra, prosegue la nota, è parte di un progetto espositivo condiviso tra Intesa Sanpaolo e la National Gallery che prevede nel 2022 un’esposizione dedicata alla celebre artista anche alle Gallerie d’Italia di Napoli. Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery, collaborerà alla mostra partenopea come special advisor. La mostra londinese riunisce circa 35 opere provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, per dare una panoramica completa della carriera dell’artista: dall’apprendistato a Roma, dove imparò a dipingere sotto la guida del padre Orazio, al periodo a Firenze, dove si stabilì personalmente e si affermò professionalmente, fino agli ultimi 25 anni della sua vita vissuti a Napoli e durante i quali si trasferì temporaneamente a Londra per raggiungere il padre Orazio. (segue) (Com)