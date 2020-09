Cultura: Intesa Sanpaolo sostiene prima grande mostra nel Regno Unito su Artemisia Gentileschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Intesa Sanpaolo è orgogliosa di sostenere la mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi alla National Gallery, e di aver reso possibile la conservazione di un'opera chiave e raramente prestata dell’artista (San Gennaro nell'anfiteatro di Pozzuoli) dal duomo di Pozzuoli a Napoli: riteniamo fondamentale sostenere e promuovere il meglio dell'arte, del patrimonio e della cultura italiana in patria e all'estero”, ha commentato Michele Coppola, executive director di Intesa Sanpaolo per l’Arte, la Cultura e i Beni storici. “Questo è l’impegno quotidiano che portiamo avanti con il Progetto Cultura e le Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente a Torino, con le straordinarie raccolte d’arte di proprietà, con il programma Restituzioni, grazie al quale in 30 anni di attività abbiamo riportato alla loro originaria bellezza oltre 1500 opere del patrimonio pubblico italiano: la partnership prestigiosa con la National Gallery ci permetterà anche di organizzare nel 2022 una mostra alle Gallerie d'Italia a Napoli dedicata questa straordinaria artista italiana e al suo rapporto con il Sud Italia”, ha concluso. (Com)