Roma: assessore Mobilità, a inizio 2021 al via lavori per parcheggi scambio Conca d'oro

- L'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese, commenta l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei parcheggi di scambio nelle stazioni di Conca d’Oro e Annibaliano, sulla linea B1 della metropolitana. I lavori "saranno presto completati" e "partiranno a inizio del prossimo anno e anche per Annibaliano la procedura è in fase avanzata", scrive Calabrese in un post su Facebook. "Mettiamo così la parola fine all’ennesimo spreco, ultimando opere che dovevano essere inaugurate poco dopo le nuove fermate della metropolitana nel 2012, ma che invece, al nostro arrivo, abbiamo trovato incompiute e in abbandono, due scheletri in cemento armato i cui progetti per altro erano stati definanziati all’epoca dell’ex sindaco Gianni Alemanno - aggiunge -. Noi abbiamo trovato e destinato oltre 6 milioni di euro per completare i due parcheggi, fondi europei modulati nell’ambito dello schema Por-Fesr Lazio 2014-2020, ed ora li potremo mettere a disposizione di tutti, insieme ad altre infrastrutture strategiche per la nostra città. Entro l’anno infatti saranno completati anche gli iter amministrativi per affidare i lavori di riqualificazione e completamento del parcheggio di Anagnina, capolinea della metro A, e Villa Bonelli, nella stazione della ferrovia Fl1. Riconsegniamo così ai cittadini e residenti opere fondamentali - conclude - centinaia di posti auto grazie ai quali sempre più persone potranno utilizzare le due stazioni metro per poi raggiungere il centro città e muoversi liberamente sulla rete di trasporto pubblico".(Rer)