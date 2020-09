Coronavirus: 82 nuovi casi a Milano e 26 a Varese, 0 a Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto comunicato da Regione Lombardia nel quotidiano report,in provincia di Milano sono 82 i nuovi casi positivi al coronavirus di cui 48 a Milano città mentre la provincia al secondo posto è Varese con 26 casi in più, seguita da Como (+23), Brescia, (+14), Bergamo e Monza e Brianza a + 13 e Pavia con 12 nuovi casi. Segue Mantova che registra 11 nuovi casi, Sondrio +8, Cremona + 5 , Lodi +1 e Lecco che non fa registrare alcun nuovo contagio. (Rem)