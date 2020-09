Serbia: presidente Vucic, entro pochi giorni sarà noto il premier designato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro "pochi giorni" sarà reso noto il nome del premier designato per formare il nuovo governo in Serbia. Lo ha dichiarato oggi il presidente serbo, Aeksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Avrete il primo ministro designato fra alcuni giorni, sicuramente meno di 7 (giorni)", ha detto il capo dello Stato ai giornalisti. Il presidente della Repubblica è anche il leader della maggiore forza politica del paese, il Partito progressista serbo (Sns). Nella giornata di oggi il vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato che avrà entro questa settimana dei colloqui con il capo dello Stato Aleksandar Vucic sulla formazione del nuovo governo in Serbia. Dacic, che è anche leader del Partito socialista serbo (Sps), ha ricordato che la forza guidata da Vucic, il Partito progressista serbo (Sns), ha vinto le ultime elezioni tenute il 21 giugno nel paese. (segue) (Seb)