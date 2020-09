Serbia: presidente Vucic, entro pochi giorni sarà noto il premier designato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho parlato ieri con lui e mi ha detto che ne discuteremo questa settimana", ha spiegato il vicepremier uscente aggiungendo di avere dei contatti quotidiano con il capo dello Stato su temi che riguardano il paese. "Non si tratta di temi che riguardano il governo, se saremo nell'esecutivo e quanti ministeri ci saranno all'interno di quest'ultimo. Il mio rapporto con Vucic non si è mai basato su quello", ha concluso Dacic. Il Partito socialista serbo (Sps) è uno dei tre partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento alle ultime elezioni parlamentari tenute nel paese balcanico. I socialisti hanno ottenuto 32 seggi mentre Spas di Aleksandar Sapic ne ha ottenuti 11. (segue) (Seb)