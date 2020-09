Nagorno-Karabakh: Fassino, "fermare le armi, rilanciare il negoziato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono le armi che possono dare soluzione ai conflitti: vale anche per il Caucaso dove sono nuovamente in corso aspri scontri armati tra Azerbaigian e Armenia. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, al termine della seduta odierna della commissione come riportato da una nota stampa. "È indispensabile fermare immediatamente la spirale bellica e rilanciare l'azione negoziale che l'Osce ha patrocinato con la costituzione del gruppo di Minsk. L'Italia – che del gruppo di Minsk è parte – si attivi insieme all'Unione europea per bloccare il conflitto armato e per promuovere la ricerca di una soluzione politica", ha dichiarato Fassino. (Com)