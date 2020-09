Mediterraneo: l’Egitto rafforza la sua Marina militare con nuovi assetti da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto del presidente Abdel Fatah al Sisi sta portando avanti già dal 2013 una politica di ammodernamento e riarmo tattico, volto principalmente a dimostrare di essere ancora una potenza regionale forte e rispettata. Negli ultimi anni, infatti, Al Sisi ha avviato colloqui e siglato accordi con diversi paesi per differenziare gli approvvigionamenti, sganciandosi dal legame particolare con gli Stati Uniti. Tra i paesi con cui l’Egitto ha avviato le trattative per rafforzare le proprie capacità militari e navali vi sono, tra gli altri, Italia, Germania e Francia. Le commesse attive e potenziali con differenti aziende del comparto difesa non sono l’una a scapito dell’altra, ma contribuiscono a sostenere le ambizioni del Cairo nel Mediterraneo, ma anche nel Medio Oriente. (segue) (Res)