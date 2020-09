Coronavirus: Conte, nostro Paese più resiliente di altri nel reagire a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto il mondo "si stanno interrogando su come mai un Paese" che ha avuto problemi con la crescita economica in passato "si sta rivelando proprio adesso il più efficace di altri e più resiliente a reagire alla pandemia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell'assemblea nazionale di Confindustria in corso a Roma. "In Italia abbiamo afferrato da subito che non avremmo potuto preservare il tessuto economico senza preservare la salute delle persone", ha aggiunto il presidente sottolineando i vari motivi di questa reazione del nostro Paese. (Rin)