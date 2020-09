Taiwan: ministero Difesa, non ci sono segni che la Cina stia preparando una guerra con Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono segni che la Cina si stia preparando per una vera e propria guerra con Taiwan. Lo ha dichiarato oggi in Parlamento il ministro della Difesa taiwanese, Yen De-fa, facendo riferimento alle ripetute esercitazioni cinesi vicino all'isola. "I cinesi hanno continuato i loro atti di provocazione contro Taiwan, ma attualmente non ci sono segnali che dimostrino che siano pronti a lanciare una guerra su vasta scala. Un segno di un attacco imminente sarebbe se le truppe dalle parti interne della Cina iniziassero ad ammassarsi lungo la sua parte orientale, ma non ci sono indicazioni che ciò stia accadendo", ha spiegato Yen. Il ministro ha affermato anche che le stesse forze di Taiwan stanno mantenendo la preparazione al combattimento "in tempo di pace" e non hanno innalzato il loro stato di allerta. Tuttavia, il ministro ha assicurato azioni per difendere la sovranità e la democrazia dell'isola. La scorsa settimana, in un evidente avvertimento alla Cina, Yen ha affermato che le forze armate di Taiwan hanno il diritto all'autodifesa e al contrattacco. Il premier Su Tseng-chang, anche lui intervenuto in parlamento, ha detto che gli eventuali aggressori dovrebbero pagare un prezzo molto alto perché il popolo di Taiwan difenderebbe tenacemente sé stessa e la propria terra. "Taiwan non cadrebbe", ha dichiarato Su. (segue) (Cip)