Taiwan: ministero Difesa, non ci sono segni che la Cina stia preparando una guerra con Taipei (5)

- Il 21 settembre il portavoce Wang ha affermato che la Cina prenderà legittime contromisure, incluso sanzionare determinati individui, in seguito alla visita del sottosegretario di Stato per la Crescita economica, l'energia e l'ambiente degli Stati Uniti, Keith Krach, a Taiwan. Il portavoce ha condannato gli Stati Uniti per aver inviato alti funzionari nell'isola di Taiwan negli ultimi mesi, azione considerata una provocazione politica contro la Cina e un incoraggiamento ai secessionisti di Taiwan. Wang ha aggiunto che gli Usa devono assumersi la piena responsabilità per l'accaduto. Secondo il portavoce, tali azioni danneggeranno ulteriormente il coordinamento e la cooperazione Cina-Stati Uniti sulle principali questioni internazionali. "La Cina è sempre stata fermamente contraria a qualsiasi scambio ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan. Le azioni degli Usa hanno gravemente violato il principio della Cina unica e i Tre comunicati congiunti, minando i legami fra Cina-Stati Uniti e la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto Wang. (Cip)