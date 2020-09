© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento in occasione dell'assemblea nazionale dell'associazione in corso a Roma, ha affermato che "sin qui, è stato protratto l’errore di vietare per legge i licenziamenti, che non ha evitato una enorme perdita occupazionale, ma ha solo impedito alle imprese di ristrutturare e di assumere per ripartire". (Rin)