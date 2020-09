Nord Macedonia: Tribunale condanna ex premier Gruevski ad un anno e mezzo di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruevski è già stato condannato a due anni di reclusione nell'ambito del cosiddetto caso Tank per aver esercitato pressioni nell'acquisto di alcune vetture blindate destinate ad essere utilizzate dal governo macedone. Nel 2019 il ministero dell'Interno macedone ha presentato i documenti per chiedere un mandato di arresto internazionale nei confronti dell'ex premier Nikola Gruevski rifugiatosi nel frattempo in Ungheria dopo la sentenza del caso Tank. (Mas)