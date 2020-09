Moldova: analisti, su gasdotto Iasi-Chisinau problema non economico ma di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo principale del gasdotto Iasi-Chisinau è garantire la sicurezza energetica della Moldova e solo dopo di portare benefici economici. L'opinione è stata espressa da diversi esperti di sicurezza in un dibattito organizzato dall'agenzia di stampa moldava "Ipn Moldova". " Il gasdotto che collega Chisinau con il mercato del gas romeno, e rispettivamente a quello europeo, rappresenta prima di tutto un interesse di sicurezza Moldova", ritiene l'esperto di sicurezza energetica Sergiu Tofilat. "Il problema che doveva essere risolto costruendo questo gasdotto non è di tipo economico. Questa è una questione di sicurezza nazionale. Noi non abbiamo l'obiettivo prioritario di avere accesso a gas più economico, anche se è un vantaggio, ma più importante è la sicurezza energetica del Paese. I gas che saranno consegnati attraverso il gasdotto copriranno i consumi nella parte occidentale della Moldova, Chisinau e in parte nel Nord ma il Sud Moldova rimane scoperto. Qui l'unica possibilità è portare il gas in modalità inversa attraverso il gasdotto trans-balcanico", afferma Sergiu Tofilat. (segue) (Rob)