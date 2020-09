Moldova: analisti, su gasdotto Iasi-Chisinau problema non economico ma di sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto in politiche energetiche ed ex direttore dell'Agenzia per la regolamentazione energetica, Victor Parlicov, afferma che per essere pienamente funzionanti, devono essere completati i lavori tecnici sul gasdotto sul territorio rumeno. Parlicov richiama inoltre l'attenzione sulle questioni di sicurezza energetica nel contesto del conflitto in Transnistria. "Potrà essere capitalizzato per forniture commerciali. L'interconnessione Iași-Ungheni è stata davvero concepita come un progetto di sicurezza. La principale vulnerabilità strategica della Moldova è il conflitto nella regione della Transnistria e la cosiddetta indipendenza finanziaria della regione si basa sul gas gratuito. La maggior parte della loro economia è la conversione in denaro del gas gratuito che arriva lì dalla Federazione russa , ha sottolineato l'esperto. Il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau ha una lunghezza di oltre 160 chilometri. La costruzione del gasdotto è costata circa 150 milioni di euro. Quest'estate è stata completata la costruzione del gasdotto di trasporto del gas Ungheni-Chisinau. E a settembre è stato collegato il sistema di trasporto del gas Iași-Ungheni - Chisinau. (Rob)