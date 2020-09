Speciale infrastrutture: confini Cina india, Pechino si oppone a costruzione infrastrutture a scopi militari nel Ladakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non riconosce il cosiddetto Territorio dell'Unione del Ladakh stabilito illegalmente dall'India e si oppone alla costruzione di infrastrutture nelle aree di confine contese per scopi di controllo militare. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in risposta alla costruzione di strade lungo il confine da parte dell'India. "Secondo il recente consenso raggiunto tra Cina e India, nessuna delle parti dovrebbe intraprendere azioni nelle zone di confine che possono complicare la situazione, in modo da non influenzare gli sforzi di entrambe le parti per migliorare la situazione", ha aggiunto il portavoce. A Nuova Delhi, nel frattempo, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare indiana, Rakesh Kumar Singh Bhadauria, ha dichiarato in una conferenza stampa sulla situazione di tensione al confine che l’attuale scenario della sicurezza lungo le frontiere settentrionali corrisponde a “un difficile stato né di guerra né di pace” e che le forze armate nazionali sono preparate “a ogni eventualità”. (Cip)