Speciale infrastrutture: Provenzano, abbiamo opportunità storica di coniugare sviluppo nazionale e coesione territoriale

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, afferma: "Non solo Recovery fund. Nel 2021-27 per il Sud 140 miliardi di fondi aggiuntivi europei e nazionali. Sono stato audito – fa sapere il ministro su Facebook - dalle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sulle linee del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'. È stata l’occasione per affermare che la coesione territoriale è la priorità del progetto per l’Italia. E per fare il punto su tutti i fondi aggiuntivi di investimento destinati al Sud dal 2021 al 2027". Provenzano aggiunge: "A fronte della quota di aiuti (grants) del Recovery, pari a circa 65 miliardi, che almeno per il 34 per cento devono essere destinati al Sud (anche se deve prevalere l’analisi dei fabbisogni di investimento che, in alcuni settori, penso alle infrastrutture, è anche superiore), nelle pieghe del negoziato europeo abbiamo ottenuto una quota di risorse per la coesione senza precedenti. Sulla base delle stime di riparto e delle interlocuzioni con la Commissione, avremo complessivamente una quota di 43 miliardi di fondi strutturali europei per il ciclo 2021-2027, a cui vanno aggiunti il cofinanziamento regionale e nazionale che, parametrato al ciclo precedente, attiverebbe una quota di risorse per programmi operativi nazionali e regionali di circa 80 miliardi di risorse fresche". Il ministro spiega, poi, che "la gran parte è destinata allo sviluppo del Sud, una mole senza precedenti. Dalla quota di aiuti del Recovery (escluso i prestiti, loans) avremo 'almeno' 25 miliardi, e la gran parte dei 10 miliardi di React-Eu. Dai fondi strutturali (con il cofinanziamento), secondo il riparto attuale, circa 52 miliardi. Al Mezzogiorno è destinato l’80 per cento del Fondo sviluppo e coesione, che per il prossimo ciclo 2021-27 cresce fino allo 0,6 per cento del Pil (Prodotto interno lordo), oltre 73,5 miliardi". (Rin)