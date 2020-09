Speciale infrastrutture: Amber spinge Engie ad accettare l'offerta di Veolia per acquisizione Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo Amber ha sollecitato il consiglio di amministrazione del gruppo energetico Engie, di cui è azionista, ad accettare entro domani, mercoledì 30 settembre, l'offerta presentata da Veolia per acquisire la sua partecipazione in Suez. In una nota Amber definisce come "un'opportunità unica" l'offerta di Veolia, che permetterebbe di creare una "campione europeo" nella gestione di acque e rifiuti. "La cessione della partecipazione di Engie in Suez si inserirà nella linea del piano di riequilibrio sulle attività rinnovabili e le infrastrutture annunciato dalla società il 31 luglio 2020", afferma Amber, secondo cui "la proposta di Veolia costituisce un'opportunità inaspettata". Nelle scorse settimane Veolia ha presentato un'offerta chiusa da 2,9 miliardi di euro per acquisire il 29,9 per cento della partecipazione che Engie detiene in Suez. Secondo i piani di Veolia, a questa prima mossa seguirà un'offerta pubblica di acquisto. (Frp)