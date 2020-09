Speciale infrastrutture: Trasporti Dubai usa il 3D per i pezzi di ricambio della metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento in cui l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio della metropolitana è difficile a causa della pandemia da coronavirus, la Roads and Transport Authority (Rta) di Dubai si è rivolta all'innovazione, stampando in 3D le parti di cui aveva bisogno per la metropolitana, risparmiando il 90 per cento del tempo che di solito assegnavano a questa attività. Un breve video clip che l'Rta ha condiviso su Twitter ha mostrato come alcune macchine high-tech producono i pezzi di ricambio in pochi minuti. L'autorità ha lavorato con Serco, l'appaltatore di manutenzione della metropolitana di Dubai, per il processo di produzione. (Res)