Polonia: 8 mila posti letto per i pazienti di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario polacco ha un potenziale di oltre 8 mila posti letto per i malati di Covid-19. Ad annunciarlo è il ministro della Salute di Varsavia, Adam Niedzielski, che ha precisato che degli 8.000 posti letto dedicati all'epidemia attualmente ne sono utilizzati 2.300. "Dall'inizio dell'attuazione della nuova strategia per combattere la pandemia, abbiamo emesso oltre 600 atti e decisioni per realizzare il sistema ospedaliero pubblico che oggi è in grado di supportare 8.000 infezioni gravi di Covid-19. Sottolineo che la distribuzione dei letti non è la stessa in ogni provincia", ha spiegato Niedzielski. (Vap)