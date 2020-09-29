سلسلة أسباب انقطاع الكهرباء في ليبيا

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- لماذا لا تزال ليبيا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة؟ ما هو الوضع الكهرباء الحالي في ليبيا؟ وما هي طرق معالجة هذا الموضوع؟عمل مشروع تقارب-Taqarib التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على تحديد أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا، واطلاع الجمهور على استخدام الكهرباء بشكل أفضل، ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير المشكلة على حياة الليبيين.لماذا نعاني من نقص مستمر في الطاقة؟لدى ليبيا 14 محطة توليد كهرباء تضم 63 وحدة توليد. قدرة المركب منها 8200-8100 ميغاواتبسبب تضرر المعدات انخفضت قدرة التوليد إلى 4350 ميغاوات1 ميغاوات من الطاقة يمنكنها تغذية 300 إلى 400 منزل، وتتفاوت هذه القدرة حسب الفصول الأربعةمن 63 وحدة ، 3/2 وحدات قديمة عمل من 25 إلى 35 سنة40 وحدة تعمل23 وحدة تحتاج صيانة وتصليحهذا يترك 40 وحدة أو 5500-5000 ميغاوات لتزويد كل ليبيا بالطاقة الكهربائيةالوحدات الـ40 النشطة تعمل بسعة توليد كامل عندهاوفي الوقت الحالي، إجمالي قدة التوليد هي 4350 ميغاواتمحطات الكهرباء في في برقة ليبيا هي طبرق ودرنة وشمال بنغازي والزويتينة والسريرومحطات التوليد في غرب ليبيا هي سرت ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية وجنوب طرابلس والرويسأما في الجنوب فهناك محطة كهرباء واحد في أوباريتبلغ القدرة الإنتاجية لكل هذه المحطات 10200، لكنها حاليا تنتج فقط 4351ومن أبرز أسباب عدم إصلاح هذه المولدات أو تركيبها هي المخاطر الأمنية التي تواجه المهندسين، إضافة إلى أن شركات الصيانة العالمية تحتاج إلى ضمان سلامة موظفيها قبل أن يتمكنوا من السفر إلى ليبياوتتفاوض حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مع عدد من الشركات لتركيب مولدات جديدة، مثل شركات تركية لتركيب مولدات غاز في طرابلس، وشركة أمريكية لتركيب أربع وحدات توليد في طبرقولحل مشكلة الطاقة في ليبيا يمكن خلق الخبرة الهندسية المحلية، توفير حد أدنى من الأمان للمقاولين لإصلاح وتركيب الوحدات القائمة، البدء في استخدام الطاقة الشمسية، ووضع استراتيجية طويلة المدى لتلبية متطلبات الطاقة الكهربائية لليبيين (نوفا)