Kuwait: muore a 91 anni l'emiro Sabah al Ahmad al Sabah

- E' morto all'età di 91 anni l'emiro del Kuwait, lo sceicco Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Lo riferisce l'emittente satellitare "Al Arabiya". L'emiro, da tempo malato, nei mesi scorsi era stato ricoverato più volte anche negli Stati Uniti. L’emiro del Kuwait guidava il Paese dal 2006. Nell'agosto 2019, l’emiro era stato ricoverato per un lungo periodo in ospedale per un aggravarsi delle sue condizioni salute. Dalla sua salita al potere nel 2006, Al Sabah ha reso il Kuwait un mediatore nelle controversie regionali, mantenendo buoni rapporti con l’Iran e mediando la crisi, in corso dal 2017, tra il Qatar e il cosiddetto “Quartetto arabo” composto da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Al Sabah si era inoltre reso promotore di varie iniziative per la cooperazione regionali, tra cui le conferenze dei donatori per la ricostruzione dell’Iraq e della Siria. (Res)