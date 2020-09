Coronavirus: Remuzzi (Istituto Mario Negri), no seconda ondata ma cluster localizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È poco probabile una seconda ondata di coronavirus con la stessa virulenza che ci ha colpiti precedentemente ma ci saranno cluster localizzati, magari anche con la presenza di super diffusori. Questo, in sintesi, il parere espresso da Giuseppe Remuzzi, direttore istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, a margine del suo intervento al convegno organizzato dalla Fondazione theBridge a Palazzo Lombardia: "Io non credo che si debba parlare di seconda ondata, si dovrà parlare in momenti particolari di circostanze particolari - ha detto Remuzzi - per esempio la Basilicata o la Sardegna avevano zero e poi arriva un cluster perché c'è un super diffusore in un certo posto in un ambiente chiuso, o in una Rsa, e comincia a diffondersi. Se si ferma lì poi non succede più niente. Bisogna però fermare quei cluster ma non sarà più come prima". Secondo Remuzzi non si deve fare "il tampone a tutti perché poi uno deve ricominciare da capo - ha concluso - io negativo oggi e tra una settimana incontro un super diffusore e divento positivo, non serve a niente mentre se noi sappiamo o abbiamo incontrato qualcuno positivo è diverso".(Rem)