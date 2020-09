Spagna: con "ItmakEs" tre giovani sommelier spagnoli alla scoperta dei vini italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlos Cuenca, Aitor Maiztegui e Gonzalo Rodríguez sono i vincitori della terza edizione del concorso per giovani sommelier "ITmakES - Prepara il tuo Futuro", realizzato dall'ambasciata d'Italia in Spagna, dall'Agenzia per il commercio estero di Madrid (Ice) e dalla Camera di commercio italiana per la Spagna. I vincitori, fino al prossimo 5 ottobre, avranno la possibilità di approfondire la conoscenza di vini e cantine italiane presso "Alma", la scuola internazionale di cucina italiana, il più autorevole centro di alta formazione dedicata all'ospitalità e alla ristorazione italiana, con sede a Colorno, vicino Parma. Il corso di formazione prevede lezioni in aula e viaggi nelle principali regioni vitivinicole italiane, in particolare in Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. L'esperienza permetterà inoltre di conoscere i luoghi di produzione di alcuni prodotti iconici come il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico tradizionale di Modena. (segue) (Spm)