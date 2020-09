Spagna: con "ItmakEs" tre giovani sommelier spagnoli alla scoperta dei vini italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, siamo felici del fatto che si possa avviare in sicurezza questa esperienza formativa davvero speciale, dedicata a tre giovani e promettenti sommelier spagnoli", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia. Il diplomatico ha poi aggiunto che proprio in un momento complesso come quello che stiamo vivendo "le istituzioni italiane in Spagna vogliono confermare il loro impegno nell'avvicinare i nostri due Paesi e continuare ad investire sulla formazione dei giovani e sul loro futuro". Il coordinatore di "Alma", Ciro Fontanesi, ha affermato che si tratta del terzo ciclo di formazione che l'accademia organizza per promettenti giovani sommelier spagnoli "affinché possano conoscere direttamente sul territorio la straordinaria complessità e qualità delle nostre produzioni vitivinicole" e si è detto "fortemente convinto" della valenza del "conoscere con mano, territori, culture e tradizioni che contraddistinguono la grande biodiversità enogastronomica del nostro Paese". I tre vincitori sono stati selezionati nel novembre 2019 in occasione della "Settimana della Cucina Italiana nel mondo", rassegna di promozione dell'enogastronomia italiana promossa dal Ministero degli Affari Esteri che ogni anno presenta in Spagna le eccellenze della cucina "Made in Italy". (Spm)