Coronavirus: Remuzzi (Mario Negri), su caso Genoa bisogna vedere come sono positivi, quanto Rna c'è

- In merito al caso dei calciatori del Genoa risultati positivi al Coronavirus, Giuseppe Remuzzi, direttore istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Bergamo, a margine del suo intervento al convegno organizzato dalla Fondazione theBridge a Palazzo Lombardia, ha dichiarato: "Bisogna veder come sono positivi, quanto Rna c'è lì dentro, se asintomatici perché hanno capacità di difendersi, e allora non sarebbe un problema, se sono dei presintomatici, cioè delle persone che a un certo punto svilupperanno dei sintomi - ha detto Remuzzi - quando si dice che gli asintomatici infettano è vero ma una parte degli asintomatici. Gli altri lo sono perché hanno già avuto la malattia e altri non avevano la malattia prima e non l'avranno mai. Il problema vero sono i malati: se a tanti asintomatici corrispondono tanti malati è un problema, se ne corrispondono pochi invece no". (Rem)