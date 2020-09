Economia: Patuanelli, registriamo timidi segnali ripresa ma pesa incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo timidi segnali di ripresa ma resta la preoccupazione per l'incertezza che pesa sull'economia". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo in occasione dell'assemblea di Confindustria in corso a Roma. Ora "dobbiamo trasformare la paura in azioni di rilancio anche grazie alle risorse che arriveranno dall'Europa, che ha mostrato un volto nuovo. Un'Europa che si rafforza e traccia il proprio sentiero di sviluppo", ha aggiunto. (Rin)