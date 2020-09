Speciale energia: Spagna, Catalogna annuncia investimenti nell'eolico per 237 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità autonoma spagnola della Catalogna ha annunciato un investimento di 237 milioni di euro in progetti di energia eolica per aumentane la produzione fino al 120 per cento nei prossimi anni. Le province di Segarra (100 milioni), Anoia (40 milioni), Ribera d'Ebre (31 milioni) e Conca de Barberà (25 milioni) saranno quelle che riceveranno i maggiori fondi regionali. Oltre ai 237,8 milioni di euro, si stima queste risorse genereranno oltre 270 posti di lavoro, mentre la progettazione e la produzione di attrezzature e componenti coinvolgerà 650 persone circa. (Spm)