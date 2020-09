Speciale energia: Trafigura formerà nuova società per investire in progetti di stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Trafigura, un gigante del commercio di petrolio e di altre materie prime, sta formando una nuova società per investire nelle energie rinnovabili e nei progetti di stoccaggio dell'energia in tutto il mondo. Nala Renewables è una joint venture con il gestore del fondo Ifm Investors. Entrambi sperano di sviluppare progetti del valore di due gigawatt nei prossimi cinque anni. "Mentre il mondo si sta allontanando dai combustibili fossili, i grandi trader di petrolio e gas stanno iniziando a riposizionare le loro attività e stanno cercando di investire in fonti di energia più sostenibili", nota il "Financial Times". Secondo il sito "Axios", invece, enormi società di servizi di trivellazione come Schlumberger hanno già lanciato nuove divisioni e investimenti nel settore dell'energia pulita. La nuova società cercherà di costruire e gestire progetti di energie rinnovabili nei mercati in cui Trafigura è già attiva, in particolare Europa, Asia e alcuni mercati emergenti. La joint venture svilupperà anche progetti accanto alle partecipazioni di Trafigura nel settore minerario, portuale e delle infrastrutture, al fine di fornire direttamente alcuni di essi di energia rinnovabile, si legge nel comunicato ufficiale della società. (Nys)