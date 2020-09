Speciale energia: Enea al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) rappresenterà l’Italia alla seconda conferenza internazionale RD20, dedicata alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili, che si svolgerà in Giappone, in modalità online fino al 9 ottobre. Lo si legge in un comunicato diramato dall'Agenzia. Per l’Enea interverrà Giorgio Graditi, direttore del dipartimento di Tecnologie energetiche e Fonti rinnovabili, che illustrerà ai rappresentanti dei principali istituti di ricerca dei Paesi del G20, i progetti e le tecnologie più all’avanguardia su cui l’Italia, e in particolare Enea, sta lavorando in linea con le politiche nazionali ed europee (Green New Deal). “Durante questo summit, il mio compito sarà quello di mostrare a una platea altamente qualificata di scienziati i progressi scientifici e tecnologici raggiunti, a partire da quelle tecnologie su cui puntiamo per favorire e accelerare il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia su vasta scala”, sottolinea Graditi. (Com)