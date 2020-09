Speciale energia: Volkswagen investirà 15 miliardi di euro in mobilità elettrica con partner cinesi entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Volkswagen, insieme ai suoi partner delle joint venture cinesi, investirà 15 miliardi di euro nella sola Cina entro la fine del 2024, alimentando la spinta della mobilità elettrica del Paese. Lo ha affermato Stephan Wollenstein, amministratore delegato del gruppo Volkswagen Cina, nel corso del Forum sino-tedesco sulla cooperazione e lo sviluppo dei veicoli a nuova energia (Nev) ad Haikou, capitale della provincia meridionale cinese di Hainan. Con l'investimento di Volkswagen e delle sue tre joint venture con Faw Group, Saic Motor e Jac, la casa automobilistica tedesca costruirà 15 diversi modelli ibridi plug-in o elettrici a batteria in Cina entro cinque anni. "Entro il 2025, il Gruppo Volkswagen avrà un fabbisogno annuo di 150 gigawattora di capacità della batteria in Cina", ha spiegato Wollenstein, sottolineando che la società ha stretto una partnership con produttori di batterie cinesi come Gotion High-tech e Catl. La società sta installando 40 stazioni di ricarica super a Pechino, Chengdu e Shenzhen e prevede di costruire altre 255 stazioni dotate di 1.800 pali di ricarica in 16 città cinesi entro la fine del 2020. (Cip)